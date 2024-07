Mick Schumacher destaca retorno à ‘especial’ Interlagos e legados de Senna e Michael

Mick Schumacher corre no WEC pela Alpine (Foto: Divulgação / Alpine)







Publicada em 14/07/2024 - 11:43

Assim como o Mundial de Endurance, que enfrentou um período de hiato no Brasil, Mick Schumacher está de volta ao país para disputar as 6H de Interlagos. O piloto alemão, que destacou os legados de Ayrton Senna e de seu pai Michael no país, disse que “é sempre bom” estar de volta à essa pista “especial”.

Mick Schumacher correu em Interlagos pela última vez em 2022, quando ainda defendia a Haas na Fórmula 1. Fora da principal categoria do esporte a motor, o alemão fez sua estreia no Mundial de Endurance em 2024 e se mostrou feliz por estar de volta ao Brasil.

“Interlagos é uma das minhas pistas favoritas. Gostei muito de como as coisas fluíram, e guiar um carro de F1 aqui foi muito especial. É sempre bom estar de volta por causa do legado de Ayrton [Senna] e porque também é uma das pistas favoritas do meu pai”, destacou Schumacher.

Em um circuito com apenas 4,3 km de extensão, com um grid de 37 carros, sendo 19 hipercarros e 18 GT3, e a possibilidade de chuva para todo o fim de semana, Schumacher afirmou que tem boas chances de a corrida no Brasil ser marcada pelo caos. O piloto da Alpine destacou que pode se valer disso para somar os primeiros pontos na temporada.

Na Fórmula 1, Mick correu pela Haas (Foto: Divulgação / Haas)

“Uma corrida caótica pode ser muito positiva se você conseguir evitar a bagunça. Então nosso plano é ter uma corrida limpa para lutar pelas primeiras posições e por pontos. Temos tudo o que é preciso para estar lá”, disse Mick.

“Tivemos muitas corridas boas, mas infelizmente também sofremos com problemas e não conseguimos marcar os pontos que deveríamos e merecíamos. Então espero que possamos mudar essa sorte aqui em Interlagos. Seria um privilégio marcar os meus primeiros pontos e da equipe aqui no Brasil”, finalizou Schumacher.