Quem é Kyrie Irving, astro do Dallas Mavericks nas finais da NBA?

Campeão com o Cleveland Cavaliers, Irving busca seu segundo título na NBA (Foto: David Berding / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O armador Kyrie Irving está de volta às finais da NBA. Apontado como um dos jogadores mais habilidosos da história da liga, o astro de 32 anos é um dos protagonistas do Dallas Mavericks, que encara o Boston Celtics na série decisiva do torneio.

Kyrie demonstrou todo seu talento no basquete universitário e foi selecionado pelo Cleveland Cavaliers como primeira escolha geral do draft de 2011. Na primeira temporada, foi eleito Calouro do Ano e causou impacto imediato, com média de pouco mais de 18 pontos por jogo.

Irving ficou em Cleveland entre 2011 e 2017. Principal parceiro de LeBron James, o armador disputou três finais da NBA contra o Golden State Warriors, com uma vitória e duas derrotas. No entanto, o título da temporada 15-16 foi histórico. Os Cavs perdiam a série por 3 a 1 e foram buscar a virada, algo nunca antes feito na liga. Na ocasião, Kyrie teve excelente média de 27.1 pontos por partida.

Após deixar os Cavaliers, porém, Kyrie Irving viveu anos difíceis na NBA. O atleta passou por Boston Celtics, adversário nas finais deste ano, e Brooklyn Nets, mas sem grande sucesso. Durante o período, o atleta acabou mais falado por polêmicas fora das quadras do que pelo basquete. No ano passado, foi trocado ao Dallas Mavericks para formar dupla com Luka Doncic, decisão que se mostrou muito acertada e culminou na classificação para a decisão da temporada 23-24.

Dallas Mavericks e Boston Celtics realizam o Jogo 1 das finais da NBA nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no TD Garden, em Boston (EUA). Abaixo, confira o calendário da série.

Jogo 1, em Boston

Quinta-feira (6), às 21h30

Jogo 2, em Boston

Domingo (9), às 21h

Jogo 3, em Dallas

Quarta-feira (12), às 21h30

Jogo 4, em Dallas

Sexta-feira (14), às 21h30

Jogo 5 (se necessário), em Boston

Segunda-feira (17), às 21h30

Jogo 6 (se necessário), em Dallas

Quinta-feira (20), às 21h30

Jogo 7 (se necessário), em Boston

Domingo (23), às 21h