Boston Celtics domina o Dallas Mavericks e vence o primeiro jogo das finais da NBA

Jaylen Brown marcou 22 pontos (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 00:27 • Boston (EUA)

O Boston Celtics dominou o Dallas Mavericks e venceu o primeiro jogo das finais da NBA por 107 a 89, nesta quinta-feira (6), no TD Garden, em Boston. Com 22 pontos, Jaylen Brown foi o cestinha dos donos da casa, mas o camisa 7 contou com uma grande atuação de Kristaps Porziņģis, que voltou de lesão e foi peça chave na vitória dos Celtas.

Mesmo sendo cestinha da partida, Luka Dončić até esboçou uma reação dos Mavericks, mas com apenas uma assistência, a pior marca de sua carreira, os Celtics reagiram no terceiro período e neutralizaram o time de Dallas. Outro jogador que teve uma partida ruim foi Kyrie Irving, que não aplicou a "lei do ex" e ficou com 0 de 5 em bolas de três.

COMO FOI A PARTIDA? 🏀

A partida começou equilibrada, com os coadjuvantes dos Mavericks aprecendo mais. O placar estava 20 a 15 para os Celtics, quando Kristaps Porziņģis entrou e o letão não sentiu a pressão. Fora dos playoffs inteiro por lesão, o camisa 8 voltou e foi peça chave, com 11 pontos em poucos minutos.

O ritmo intenso dos Celtics continuou no segundo período, com Tatum, Brown e Porziņģis dominando as ações ofensivas. Na reta final da parcial, os Mavericks acordaram e tiveram uma boa sequência, com cestas consecutivas de Dončić.

(Foto: Brian Babineau / AFP)

Na volta do intervalo, os Mavericks chegaram de vez no TD Garden e encurtaram a vantagem dos Celtics de 21, para oito pontos, mas a reação dos Mavs acabaram por aí. Com uma run de 11-0, o time de Boston ficou 20 pontos à frente chegando no último período.

O último período foi protocolar, apenas para consolidar a vitória dos Celtics, que seguiu dominando a defesa e com excelente aproveitamento no perímetro. Final de jogo 107 a 89.

O QUE VEM POR AÍ? ✅

Os times voltam a se enfrentar no domingo (9), às 21h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston. Os Celtics chegaram a sua oitava vitória seguida em playoffs, um recorde da franquia, que era do time de 1986, que conquistou a NBA naquele ano.