Hamilton pensa sobre aposentadoria da F1 e confessa: ‘Adoraria uma pausa’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/08/2024 - 11:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Pelo menos no futuro imediato, Lewis Hamilton não está focado em se aposentar da Fórmula 1, já que estará de mudança para a Ferrari em 2025. No entanto, o britânico afirmou que já pensa em quanto tempo ainda pode render na categoria e confessou já ter uma ideia em mente sobre quando deve parar. Além disso, o heptacampeão assumiu que gostaria de ter uma “pausa de verdade” em breve.

Aos 39 anos, Hamilton está na última temporada com a Mercedes, equipe pela qual conquistou seis títulos do Mundial de Pilotos. Vivendo um momento de alta em 2024, o inglês já somou duas vitórias nas últimas três etapas e está na sexta posição do campeonato, com 150 pontos.

Com isso, há uma certa expectativa de que Hamilton chegue com grandes ambições à Ferrari no ano que vem. Mesmo assim, o britânico afirmou em entrevista à revista Esquire que pensa sobre quanto tempo mais vai seguir na Fórmula 1.

- Há dias em que penso sobre quanto tempo mais posso durar. Tem dias que adoraria uma pausa de verdade, porque não se tem uma grande folga na temporada como em outros esportes. Você só termina no final de dezembro e então começa a treinar novamente em janeiro. Então, não tem muito tempo de inatividade. Em fevereiro, começa a trabalhar a todo vapor até dezembro - analisou Hamilton.

- Tenho um plano em mente de até onde gostaria de ir. Só tenho de desenvolver uma estratégia e sequenciar as coisas. Tenho muito interesse em olhar para as marcas com as quais colaboro, as empresas que estou abrindo, como administro o tempo entre todas elas e como posso continuar me dedicando a esse trabalho - afirmou.

Hamilton segue confiante de que se irá se aposentar no momento certo e trabalha para garantir que não irá tomar uma decisão precocemente.

- Será que não estarei mais apaixonado por isso? Esse é um momento que espero que nunca aconteça. Saberei quando terei de parar. Quero ter a certeza de aproveitar ao máximo enquanto posso e desfrutar plenamente deste esporte que pratiquei durante toda a vida - comentou.

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: Benjamin Cremel / AFP)

Porém, Hamilton reconhece que não basta apenas querer seguir na Fórmula 1 para continuar a carreira. O heptacampeão destacou que é mais difícil lidar com os treinamentos aos 39 anos de idade do que quando tinha 20 e também reconheceu que há mais responsabilidades hoje do que comparado com o início da carreira.

- A questão é o quanto quer treinar. Aos 22 anos é muito fácil malhar e ficar em forma. Não há recuperação e você não tem mais nada para fazer, não há outros estresses ou responsabilidades reais, exceto aquela que tem de fazer e matar. Agora, a questão é: como pode ficar em forma, ser capaz de fazer todas as coisas que está fazendo e ainda competir com aqueles jovens na faixa dos 20 anos?”, completou.

Após o recesso de verão, a Fórmula 1 está de volta neste final de semana, entre os dias 23 e 25 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.