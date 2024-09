McLaren libera Bortoleto e abre caminho para acordo com Sauber/Audi na F1 2025

Gabriel Bortoleto brilha na Fórmula 2 (Foto: Divulgação / McLaren)







Publicada em 09/09/2024 - 16:19

Nome mais quente do atual mercado de pilotos para a temporada 2025 da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto recebeu ok da McLaren para negociar com a Sauber/Audi, soube o GRANDE PRÊMIO, parceiro do Lance!. O acordo, contudo, prevê empréstimo por, no mínimo, dois anos e tem como principal plano prepará-lo para possível disputa por um assento na equipe papaia contra os atuais titulares, Lando Norris e Oscar Piastri.

Bortoleto juntou-se ao Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren no fim do ano passado, logo após a conquista do título da Fórmula 3 em seu ano de estreia na categoria. Na Fórmula 2, Gabriel colocou-se para valer na briga pelo título após a vitória na Áustria, e isso também o fez entrar de vez no radar da principal categoria do automobilismo mundial.

A primeira vez que o nome de Bortoleto foi ligado à Audi foi no início de agosto, quando o site italiano Formu1a Uno noticiou que ele era um dos cotados na lista do novo chefe do projeto, Mattia Binotto. A especulação ganhou ainda mais corpo após Fernando Alonso, empresário do brasileiro, ser visto nas instalações da Sauber durante a passagem da classe pela Bélgica, antes das férias.

Mais algumas semanas, e nova informação surgiu na imprensa italiana, dizendo que o principal oponente de Bortoleto na briga pela vaga na Sauber/Audi era Valtteri Bottas, piloto experiente e que está na base em Hinwil desde 2022. A vantagem, todavia, era para Gabriel, uma vez que o salário do finlandês passaria a ser uma questão sem o aporte financeiro de Guanyu Zhou, segundo noticiou o suíço Blick.

Veio, então, a etapa da Itália, e Bortoleto teve performance suprema ao sair de último para vencer a corrida 2 da F2. Binotto, aliás, esteve em Monza e foi flagrado conversando com o brasileiro após a prova, só que contratar Bortoleto passa pela McLaren, a detentora do passe. Mas o desempenho de Gabriel na série de acesso tem feito a turma comandada por Zak Brown se mexer para não correr o risco de perdê-lo, apurou o GP.

Isso significa que o maior impasse para uma eventual contratação de Bortoleto não existe mais. Segundo soube o GP, o contrato que o libera é muito bem amarrado, e a McLaren tem como principal objetivo dar a ele quilometragem para tê-lo de volta em momento oportuno.

Por essa razão, trata-se de um acordo de dois anos, ao menos — informação também levantada pelo jornal suíço Blick na última semana. O ok da McLaren sem decepar laços entre equipe e piloto garante ainda a possibilidade de um futuro em que Bortoleto seja convocado para assumir uma das vagas do time laranja, seja a de Norris ou de Piastri.

Binotto desconversou sobre Bortoleto quando perguntado em Monza sobre o futuro companheiro de Nico Hülkenberg em 2025, mas rasgou elogios ao jovem. “Gabriel está indo muito bem na F2, acho que já mostrou ser um grande talento e certamente estamos olhando para o que está fazendo, assim como olhamos para muitos outros.”

A Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.