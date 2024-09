F1: Red Bull nega ordens à RB por volta mais rápida em Singapura

Daniel Ricciardo no GP de Singapura da Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/09/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Lando Norris perdeu o ponto extra de volta mais rápida do GP de Singapura depois de Daniel Ricciardo fazer uma parada nos boxes na parte final da prova e calçar pneus macios. Embora a McLaren acredite que o movimento da RB aconteceu após uma ordem da Red Bull, o chefe Christian Horner negou qualquer tipo de interferência no time de Faenza e garantiu que as equipes são “independentes” — ainda que exista alguma parceria entre elas.

Norris e Max Verstappen estão disputando o título de pilotos da F1 em 2024. O piloto da McLaren chegou em Singapura com 59 pontos de desvantagem em relação ao tricampeão. Para levar o título sem depender dos resultados do rival, Lando tinha de vencer e marcar o ponto extra de volta mais rápida em todas as etapas restantes.

Norris fez uma prova dominante no domingo e tinha tudo para somar 26 tentos no campeonato. Porém, quando a corrida se aproximava do fim, Ricciardo foi para os boxes, colocou pneus macios e tomou o ponto extra de Lando ao fazer a melhor volta da corrida. O movimento chamou a atenção porque o australiano estava fora do top-10 no momento da troca dos compostos, o que o impede de levar a pontuação para casa.

Mas mesmo assim, o chefe da Red Bull garantiu que a RB não recebeu ordens por parte da equipe dos energéticos e fez o movimento por vontade própria.

- A RB parou e fez a volta mais rápida no final da corrida. Não foi nada além disso. Kevin Magnussen teria feito o mesmo se não tivesse excedido os limites de pista, e ele tem um motor Ferrari. Então cada equipe tem sua própria independência - disse o chefe da Red Bull.

- Isso sempre vai ser questionado porque são equipes de mesma propriedade, então é inevitável que essa questão seja levantada - finalizou o dirigente da Red Bull.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.