Entenda a situação da briga entre Norris e Verstappen pelo título da F1 2024

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 24/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vitória de Lando Norris em Singapura, Max Verstappen aumentou o seu jejum de oito corridas sem vencer na Fórmula 1 2024. O piloto da McLaren soma 279 pontos e ocupa a segunda posição do campeonato, atrás somente do holandês, com 331 pontos. A temporada continua aberta, mas Norris terá que correr atrás de uma diferença considerável de pontos.

Mesmo sem o melhor dos carros, Verstappen conseguiu diminuir o prejuízo ao cruzar a linha de chegada e conquistar a segunda posição em Singapura. Agora, fica a pergunta: será que Norris ainda pode conquistar o Mundial de Pilotos?

Lando não depende mais apenas de si para ser campeão da temporada. Ainda que vencesse todas as corridas com Max em segundo, tiraria só 51 pontos de diferença - a vantagem atual de Verstappen é de 52 pontos. Nesse cenário, ao final da temporada, ouviríamos o holandês gritando “É TETRA” em Abu Dhabi.

Porém nem tudo está perdido para o britânico da McLaren. Norris terá que fazer uma atuação de gala para conquistar seu primeiro campeonato. Isso requer que ele também ganhe as próximas sprints (GP dos Estados Unidos, São Paulo e Catar) e faça as melhores voltas das corridas.

Em Singapura, Norris poderia ter diminuído esta vantagem em um ponto. Ao final da corrida, o improvável Daniel Ricciardo fez a volta mais rápida (1:34:486) e ajudou o ex-companheiro de Red Bull.

Além do fator pista, Norris e Verstappen devem travar uma batalha mental na reta final. O "leão holandês" já mostrou ser bem forte nestas situações, mas o confronto direto e a ameaça podem tirá-lo do sério. Os dois pilotos poderão respirar por agora. A próxima etapa, nos Estados Unidos, acontece apenas no dia 20 de outubro. O circuito será crucial para o rumo do campeonato.