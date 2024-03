McGregor projeta data para retornar ao UFC: ‘As negociações estão acontecendo’

McGregor é uma das maiores celebridades do mundo das lutas (Foto: MICHAEL REAVES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 23:22 • São Paulo (SP)

O lutador irlandês Conor McGregor se diz pronto para voltar aos octógonos do UFC. Depois de dar um tempo no mundo das lutas para focar na sua carreira de ator, o ex-campeão comenta sobre um retorno ao MMA.

- Estou ansioso para voltar, reiniciar, recalibrar e remapear meu retorno ao octógono. Mal posso esperar. Estamos no primeiro trimestre de 2024. Ainda temos uma boa parte do ano pela frente. Ainda tenho duas lutas no meu contrato. As negociações estão acontecendo. Quando o trabalho promocional do filme e o Dia de São Patrício terminarem, vai ser isolamento e foco para retornar ao octógono - disse McGregor.

Apesar de pensar em voltar para os combates, o irlandês não descarta em apenas futuramente atuar novamente na carreira de ator.

- No momento, não. Depois (da luta), talvez ano que vem ou algo assim. Não sei. Nunca vou dizer "nunca", porque eu me diverti muito e conheci alguns amigos que vou levar para a vida. Eu gostei do processo. Quem sabe o que o futuro reserva nesta indústria? - explicou o ex-campeão.

McGregor não luta desde que fraturou um osso de sua perna contra Dustin Poirier, em julho de 2021. O lutador demonstrou esperanças de lutar no UFC do dia 29 de junho.