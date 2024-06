Como foi a campanha do Boston Celtics até o título da NBA?

Joe Mazzulla se tornou campeão da NBA em seu primeiro ano como técnico do Boston Celtics (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)







Publicada em 18/06/2024

O Boston Celtics finalmente saiu da fila. Após 16 anos, o time conquistou a NBA, após vencer o Dallas Mavericks, em pleno TD Garden. Agora com 18 títulos, a franquia superou o Los Angeles Lakers e se tornou a maior campeã da história da liga . Nenhum caminho até o título é simples, mas o time celta fez por merecer o troféu.

A equipe comandada por Joe Mazzulla terminou a temporada regular com a melhor campanha geral. O Celtics teve 64 vitórias e 18 derrotas, em 82 jogos. O excelente desempenho garantiu a primeira posição da Conferência Leste.

Boston teve a vantagem do mando de quadra em todas as séries dos playoffs. O fator casa foi importante, uma vez que a franquia perdeu apenas um jogo em seus domínios. A equipe de Massachusetts venceu o Miami Heat (4 a 1) na primeira rodada, Cleveland Caveliers (4 a 1) na segunda rodada e o Indiana Pacers (4 a 0), pela final de Conferência.

Na grande final, o Celtics encarou o Dallas Mavericks de Luka Doncic, Kyrie Irving e companhia. O início da série foi um verdadeiro massacre celta. O time fez valer o seu favoritismo, venceu os dois primeiros confrontos em casa e ainda roubou o mando de quadra no Jogo 3. Quando todos imaginavam uma varrida (4 a 0), os Mavs venceram e se mantiveram vivos na série.

Com as finais de volta em Boston, Jayson Tatum, Jaylen Brown e todas as estrelas do time não decepcionaram e atropelaram o Dallas. Com o placar final de 106 a 88, os Celtics saíram da fila e levantaram o troféu Larry O'Brien pela 18ª vez na história.