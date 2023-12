No primeiro dia de competições, no sábado (2), o Brasil ganhou medalha de prata com Jéssica Lima, na categoria até 57kg. O Brasil encerrou a campanha com o melhor resultado da história e em quarto lugar geral no quadro de medalhas por países. O Japão liderou com folga, seguido pelos russos e bielorrussos, que lutaram sob bandeira neutra, além da Coreia do Sul, em terceiro.