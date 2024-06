Maurren Maggi inaugura reformas do Complexo de Atletismo em Presidente Prudente

Maurren Maggi conquitou a medalha de ouro, nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 16:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Na próxima quinta-feira (20), será realizada a inauguração da reforma da Pista de Atletismo e Aquecimento Mário Covas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Presidente Prudente. O evento está previsto para começar às 9h30 (de Brasília) e a celebração contará com a presença da campeã olímpica Maurren Maggi, embaixadora da Recoma, empresa responsável pela execução da obra.

Com 400 metros oficiais, a pista oval conta com seis raias, enquanto a reta principal possui oito, que pode receber qualquer tipo de corrida: rasa, revezamento, com barreiras e com obstáculos. O espaço ainda possui uma reta adjacente à pista, costumeiramente utilizada para que os atletas possam treinar largada. Além das provas de velocidade, também há um espaço dedicado e trabalhado para a prática do salto com vara, salto triplo, salto em distância, arremessos de martelo e disco e lançamento de dardo.

Neste mês, a pista recebeu o certificado da World Athletics (WA), principal entidade global do atletismo. O documento, concedido pela Federação internacional, reconhece o espaço como Classe 2, com qualidade e desempenho ideais para a prática do esporte. Isto significa também que o local está apto a receber eventos internacionais e registrar recordes, que poderão ser oficialmente homologados.

- Nosso compromisso é o de aprimorar e buscar conhecimentos técnicos que proporcionem

sempre as melhores condições para a prática esportiva dos atletas. Estamos inaugurando uma pista de nível internacional e nos orgulhamos de sermos a única empresa com equipamentos especializados e maquinários capazes de oferecer todas as tecnologias e metodologias construtivas necessárias para o desenvolvimento de uma pista deste porte - afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, que já forneceu e executou mais de 50 pistas de atletismo com materiais sintéticos aprovados pela WA, nas mais diversas regiões do país.

Tendo como prioridade a segurança dos usuários, a pista de atletismo conta com mantas moldadas in loco cobertas com revestimento de borracha EPDM de alto desempenho e absorção de impacto - tecnologia de padrão internacional em pista de atletismo.

(Foto: Divulgação)

- Pistas de excelência ajudam a formar grandes atletas porque garantem uma boa condição de treinamento e permitem que eles evoluam. Em qualquer campeonato, sobretudo, nos Jogos Olímpicos, a conquista do ouro pode estar nos mínimos detalhes. Por isso, parabenizo o trabalho da Recoma que faz um ótimo trabalho em suas estruturas esportivas em todo o Brasil - analisa Maurren Maggi, embaixadora da Recoma, e primeira mulher brasileira a ter conquistado uma medalha de ouro olímpica em provas individuais, nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, no salto em distância.