Skatistas brasileiros iniciam disputas em Budapeste valendo vagas para Paris 2024

Pâmela Rosa é uma das representantes do Brasil na competição (Foto: Julio Detefon / CBSk)







Publicada em 19/06/2024 - 15:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Após dois dias de sessões de treino, o skateboarding brasileiro inicia nesta quinta-feira (20) a última etapa classificatória aos Jogos de Paris. As disputas em Budapeste, na Hungria, terão início pelas classificatórias do Park feminino e do Street masculino.

O evento terá transmissão ao vivo pelo Olympics.com e pela Cazé TV desde a primeira fase, passando pelas semifinais e finais — confira o cronograma completo de disputas abaixo.

No Park, o Brasil terá nas disputas Dora Varella, Isadora Pacheco, Fernanda Tonissi, Raicca Ventura e Yndiara Asp.

- É a primeira vez que estou participando de um ciclo olímpico. Então, é muito bom pra mim ter toda essa experiência. Estar aqui realmente com os melhores do mundo - destaca Fernanda Tonissi.

No Street, serão Felipe Gustavo, Filipe Mota, Gabryel Aguilar, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler.

- É a segunda corrida olímpica pra mim. Esse ano parece que tudo foi mais rápido. A primeira vez, em Tóquio, demorou um pouco mais. A gente estava se acostumando. Acredito que dessa vez a gente vai chegar mais preparado. Teve bem mais eventos - afirma Felipe Gustavo.

- Está muito quente, mas vai dar certo. A equipe do Brasil vai representar mais uma vez - completa o skatista.

A sexta-feira (21) ficará reservada para as classificatórias masculinas do Park e do Street feminino. Entre os homens, os representantes serão Augusto Akio, Luigi Cini, Murilo Peres, Pedro Barros, Pedro Carvalho e Pedro Quintas. Entre as mulheres, Gabriela Mazetto, Isabelly Ávila, Kemily Suiara, Marina Gabriela e Pâmela Rosa representam o Brasil em Paris.

- Estou com uma volta bem sólida. Vou fazer o meu melhor e acredito que dá para conseguir um resultado bom. Amanhã é o dia de descanso. Recuperar o corpo. Porque, querendo ou não, aqui está muito calor. Foram dois dias bem intensos. Na sexta a gente tem mais um tempo de treino, mas também não quero me desgastar muito. Para chegar ali na hora e estar 100% para fazer a minha volta e acertar ela - afirma Pedro Quintas.

- Achei a pista tecnicamente difícil, mas ao mesmo tempo muito divertida. Amanhã é realmente descansar porque o corpo pede. Na sexta espero fazer tudo que eu consegui fazer hoje e as coisas que eu não consegui fazer hoje. Independente do resultado, vou estar com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor - comenta Isabelly Ávila.

- Peguei a primeira corrida olímpica. Foi muito intenso. Assim como está sendo dessa vez. Eu me lesionei duas vezes no meio desse processo. Então, eu acabei perdendo muita coisa. Só de estar aqui eu tenho muita gratidão. O que vier eu já vou ser grata - completa.

(Foto: Julio Detefon / CBSk)

Formato de disputa

Um total de 44 skatistas competiram desde a primeira fase do evento (classificatórias). Os 16 melhores avançaram para a semifinal e, na sequência, os oito melhores fizeram a final.

Street

Classificatórias: 4 baterias com 11 skatistas — 2 voltas, valendo a melhor;

Semifinal: 2 baterias com 8 skatistas — 2 voltas e 5 manobras, com a nota final sendo composta pela somatória da melhor volta e das 2 melhores manobras;

Final: 1 bateria com 8 skatistas — 2 voltas e 5 manobras, com a nota final sendo composta pela somatória da melhor volta e das 2 melhores manobras.

Park

Classificatórias: 4 baterias com 11 skatistas — 3 voltas de 45 segundos, valendo a melhor;

Semifinal: 2 baterias com 8 skatistas — 3 voltas de 45 segundos, valendo a melhor;

Final: 1 bateria com 8 skatistas — 3 voltas de 45 segundos, valendo a melhor.

Cronograma*

Terça (18) e quarta (19) - treinos oficiais - Park e Street

Park

Quinta-feira (20) - classificatórias femininas - 6h25

Sexta-feira (21) - classificatórias masculinas - 6h25

Sábado (22) - semifinal feminina - 4h15 / semifinal masculina - 10h15

Domingo (23) - final feminina - 5h30 / final masculina - 10h

Street

Quinta-feira (20) - classificatórias masculinas - 11h25

Sexta-feira (21) - classificatórias femininas - 11h25

Sábado (22) - semifinal masculina - 6h05 / semifinal feminina - 11h55

Domingo (23) - final masculina - 7h / final feminina - 12h

*Obs.: horários pelo fuso brasileiro

Classificatórias para Paris 2024

Assim como aconteceu nos Jogos de Tóquio, a corrida classificatória para os Jogos de Paris 2024 foi dividida em duas fases. No caso do Park, a nota final da primeira fase foi composta pelas três maiores pontuações, considerando-se um total de quatro eventos. No Street, foram levadas em conta as quatro melhores notas de um total de seis competições.

1ª janela

Park

Mundial de Park - Sharjah (EAU) - 05/02 a 12/02/2023;

Pro Tour de Park - San Juan (ARG) - 21 a 28/05/2023;

Mundial de Park - Roma (ITA) - 01/10 a 08/10/2023;

Pro Tour de Park* - Dubai (EAU) - 25/02 a 03/03/2024.

Seria de 07/01 a 14/01/2024, em Sharjah (EAU), mas a federação internacional adiou a data e mudou o local.

Street

Pro Tour de Street - Roma (ITA) - 26/06 a 03/07/2022;

Mundial de Street de 2022 - Sharjah (EAU) - 29/01 a 05/02/2023;

Pro Tour de Street - Roma (ITA) - 18/06 a 25/06/2023;

Pro Tour de Street - Lausanne (SUI) - 09/09 a 16/09/2023;

Mundial de Street - Tóquio (JAP) - 10/12 a 17/12/2023;

Pro Tour de Street* - Dubai (EAU) - 03/03 a 10/03/2024.

Seria de 14/01 a 21/01/2024, em Sharjah (EAU), mas a federação internacional adiou a data e mudou o local.

2ª janela

Os 44 primeiros do ranking da World Skate em cada modalidade e categoria avançaram para a segunda fase. Seguindo os critérios da corrida olímpica, na segunda fase, cada país pode ter o limite de até 6 skatistas por modalidade (Park e Street) e categoria (Feminino e Masculino).

Ao término da segunda fase, cada skatista somará a pontuação final da primeira janela com os pontos conquistados nos dois eventos que encerram as classificatórias — assim, não haverá descarte de evento / pontuação na segunda janela.

Olympic Qualifier Series - Park e Street - Xangai (CHN) - 14 a 19/05/2024;

Olympic Qualifier Series - Park e Street - Budapeste (HUN) - 18 a 23/06/2024.

Olimpíadas de Paris

Nas Olimpíadas, cada modalidade (Park e Street) será composta por 22 nomes por categoria (Feminino e Masculino), definidos com base no ranking mundial e respeitados os seguintes critérios: uma vaga dedicada ao país-sede (4 no total); pelo menos 1 representante de cada continente; e máximo de três skatistas por país (12 no total).

Em Paris, as disputas serão realizadas na Praça da Concórdia, com preliminares e final acontecendo num único dia.

Street masculino - 27 de julho (sábado);

Street feminino - 28 de julho (domingo);

Park feminino - 6 de agosto (terça-feira);

Park masculino - 7 de agosto (quarta-feira).