Massa reage a retorno de Briatore na F1: “Tem muita coisa estranha no mundo”

Massa acredita ter perdido o título de 2008 por causa do "Crashgate" (Foto: Arquivo Lance!)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/07/2024 - 11:21 • Rio de Janeiro

Felipe Massa foi curto e grosso sobre o retorno de Flavio Briatore na Fórmula 1. O dirigente italiano assumiu o posto de supervisor especial da Alpine, 15 anos depois da saída do time de Enstone após o escândalo ‘Crashgate’, da batida proposital de Nelsinho Piquet no GP de Singapura de 2008. Briatore reverteu o banimento que recebeu na justiça, mas só voltou ao Mundial agora em 2024.

Antigo chefe de equipe da Renault, Flavio foi um dos pivôs e o mandatário do acidente de Piquet durante a primeira edição do GP de Singapura, disputada na reta decisiva da Fórmula 1 2008, que tinha Massa, então na Ferrari, disputando o título contra Lewis Hamilton, à época na McLaren. A batida, feita com intenção de beneficiar Fernando Alonso, prejudicou Felipe, que liderava a corrida e perdeu qualquer chance de triunfo após um erro da Scuderia em um pit-stop.

No fim, os pontos perdidos por Massa foram cruciais para a derrota ao fim do ano, vendo Hamilton campeão mundial por apenas 1 ponto. Bernie Ecclestone, chefão da F1 na época, deu um depoimento em março de 2023 ao site alemão F1 Insider afirmando que sabia da manipulação, mas decidiu não expor a informação. Irritado, Felipe abriu uma ação judicial para ser reconhecido como campeão mundial de 2008.

O escândalo só veio à tona em 2009, semanas depois de Nelsinho ser demitido da Renault. Após investigação, a FIA anunciou o banimento de Briatore e do diretor de engenharia Pat Symonds. Porém, ambos banimentos foram revertidos, com Symonds eventualmente trabalhando até para a Fórmula 1.

Abordado pelo site alemão Motorsport-Total, Felipe evitou maiores comentários. “Não tenho nada a dizer. A notícia fala por si só. Tem muita coisa estranha no mundo”, afirmou o brasileiro, que deseja que a entidade máxima admita que violou as próprias regras e que o considere também detentor do título daquele ano. Além disso, ainda pede uma indenização de mais de um US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 400 milhões).

O processo de Massa foi ajuizado na King’s Bench Division, que é uma das três divisões do Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido. Felipe tenta provar que os réus sabiam que o acidente durante a corrida em Marina Bay havia sido proposital. E que tomaram conhecimento antes mesmo da cerimônia que consagrou Lewis Hamilton campeão naquele ano. O texto ainda mostrou que, durante o GP do Brasil de 2008, o pai de Nelsinho, Nelson Piquet, notificou o então diretor de prova, Charlie Whiting, que seu filho havia batido intencionalmente, por ordem do pessoal da equipe.