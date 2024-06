Massa anuncia doação de R$ 1,5 milhão a ONG após tragédia no Rio Grande do Sul

Felipe Massa doa para o RS após venda de macacões utilizados na Ferrari (Foto: Arquivo Lance!)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 19/06/2024 - 11:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O piloto Felipe Massa anunciou, por meio das redes sociais, a doação de R$ 1,5 milhão para ajudar na reconstrução de áreas afetadas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O valor foi arrecadado após venda de três macacões de corrida utilizados pelo brasileiro em sua passagem pela Ferrari, na Fórmula 1.

A doação será destinada ao Instituto Cultural Floresta, uma ONG sem fins lucrativos que tem como objetivo mobilizar a sociedade e colaborar com a melhoria da segurança e educação no Rio Grande do Sul.

- É o meu pedido de ajuda pra cada um de vocês ajudarem como puderem e irem atrás de instituições que estão fazendo um grande trabalho. As ajudas precisam continuar - declarou Felipe.

Diante da tragédia, o ICF passou a ampliar a atuação. No mês de maio, entregaram 18 barcos, 12 botes, 2 jet-skis e 21 motores para as forças de segurança e voluntários, além de outros itens de suporte como trajes de Neoprene, lanternas, coletes salva-vidas, geradores elétricos e antenas starlink.

Massa atualmente disputa a temporada da Stock Car pela TMG Racing, e ocupa a sexta posição no Campeonato de Pilotos com 228 pontos, com direito a uma vitória na corrida sprint do Velocitta.