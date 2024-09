Marcel e Marlon: conheça os destaques da estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futsal

Marcel comemorando gol contra Cuba (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 13:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil venceu Cuba por 10 a 0 pela primeira rodada da Copa do Mundo de Futsal 2024, em Bukhara, no Uzbequistão, neste sábado (14). E um os principais nomes dessa goleada foram Marcel (ala) e Marlon (zagueiro).

Ambos jogadores realizaram um hat-trick (três gols na partida), na goleada sobre a seleção cubana. Aproveitando o momento, o Lance! reuniu o perfil dos dois atletas que se destacaram na estreia do Brasil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Marcel, atacante, 28 anos

Marcel comemorando gol na partida (Foto: Leto Ribas/CBF)

Marcel Marques é de São Paulo e tem 28 anos. O jogador atua como ala no ElPozo Murcia Costa Cálida, pela liga da Espanha, e também pela Seleção Brasileira. Em 2018, ele foi escolhido pela Futsal Awards como o terceiro melhor jogador sub-23 do mundo.

Sobre os títulos, ele possui cinco de competições internacionais (um Mundial de Clubes, um Grand Prix Futsal, uma Copa América Futsal e duas Ligas Conmebol Sul-Americana Futsal) e três competições nacionais (Liga Nacional de Futsal, Supercopa Brasil Futsal e a Primeira Divisão Futsal da Espanha).

Nas últimas partidas pelo Brasil, em três jogos, incluindo os amistosos e os mundiais, Marcel possui nove gols em três jogos. A tendência é que este número aumente durante o Mundial.

Marlon, zagueiro, 36 anos

Marlon comemorando gol na partida contra Cuba (Foto: Leto Ribas/CBF)

Marlon é de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul e tem 36 anos. O jogador atua como zagueiro do ElPozo Mucia e da Seleção Brasileira de futsal. Pelo clube, ele possui 48 jogos e 12 gols, e é considerado um dos melhores fixos do mundo do futsal.

Dentre os títulos internacionais, ele possui uma Copa das Nações de Futsal, uma Copa América, uma Liga Conmebol Sul-Americana, uma UEFA Futsal Champions League e duas Libertadores. Já entre as nacionais, ele possui uma Liga Nacional de Futsal, uma Primeira Divisão da Espanha e uma Supercopa Brasil.

O próximo compromisso do Brasil é contra a Croácia, na terça-feira (17), no Uzbequistão. A partida está marcada para ser realizada às 12h (Horário de Brasília).