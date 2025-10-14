O Mundial de Ginástica, principal competição da modalidade na temporada, começa neste domingo (19), em Jacarta, na Indonésia, e o Brasil terá como representantes Diogo Soares e Arthur Nory, que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris, além do retorno de Caio Souza. O Lance! reúne abaixo as principais informações sobre o evento.

Manual do Mundial de Ginástica feminino: conheça o formato, destaques e brasileiras

Forma de disputa

Tradicionalmente, no primeiro Mundial de Ginástica do ciclo olímpico não há competição por equipes, portanto, ao longo dos sete dias na capital da Indonésia, os ginastas disputarão medalhas apenas no individual geral e nos seis aparelhos (solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa). Integrante da segunda subdivisão nas classificatórias, o Brasil estreia na madrugada deste domingo (19), a partir da 1h50 (horário de Brasília).

Ao todo, cada país pode ter no máximo seis ginastas inscritos na competição, sendo que no máximo três podem competir em cada aparelho. Após as classificatórias, os 24 melhores colocados, tendo competido nos seis aparelhos, avançam para disputa do individual geral, com limite de dois ginastas por país.

Para as finais por aparelhos, se classificam os oito ginastas com melhor desempenho, também com limite de dois por federação nacional. A particularidade fica no caso do salto, em que os ginastas precisam executar dois saltos para disputar vaga na final.

Quem participa e como chega o Brasil?

Ao todo, mais de 500 atletas de 86 países, considerando homens e mulheres, disputam a competição. Diogo Soares e Arthur Nory, que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, lideram a delegação na capital da Indonésia, ao lado do experiente Caio Souza, que retorna ao Mundial após grave lesão no ombro, sofrida em junho de 2024.

O Brasil também será representado por novos nomes, como é o caso de Vitaliy Guimarães, de 25 anos. Nascido nos Estados Unidos, o ginasta, filho de pai brasileiro, disputará o Mundial pela primeira vez vestindo as cores verde e amarelo. Outra novidade na delegação é Tomás Florêncio, da mesma idade, que foi convocado após a ausência de Yuri Guimarães, lesionado durante a aclimatação.

Caio Souza no Brasileiro de Ginástica 2025 (Foto: Confederação Brasileira de Ginástica CBG)

Medalhistas olímpicos e baixa em Jacarta

Alguns dos ginastas que mais se destacaram nos Jogos Olímpicos de Paris estão garantidos no Mundial de Jacarta e chegam com promessa de pódio na capital da Indonésia. Um deles é o filipino Carlos Yulo, atual campeão olímpico do solo e do salto. O chinês Zou Jingyuan, campeão das barras paralelas e medalhista de prata nas argolas, também está confirmado na competição.

Um dos principais destaques do evento é um velho conhecido dos brasileiros: o grego Eleftherios Petrounias, da Grécia, que rivalizou com Arthur Zanetti nas argolas e conquistou a medalha de bronze no aparelho em Paris, competirá em Jacarta. Já entre as baixas, uma ausência importante é do israelense Artem Dolgopyat, medalhista de prata no solo, já que Israel não poderá enviar atletas para o Mundial.

