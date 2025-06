Maique lamenta derrota do Brasil para Cuba na VNL, mas destaca entrosamento

Cuba venceu o Brasil na segunda partida da Liga das Nações masculina de vôlei (VNL) de 2025, por 3 sets a 2 (27/25, 26/24, 21/25, 20/25 e 15/13). Após o jogo, Maique lamentou a derrota sofrida para os cubanos, que cresceram na parte final dos sets em que venceram. Além disso, o líbero destacou o entrosamento da equipe, que, mesmo com pouca experiência junta, mostrou alto nível nos dois duelos que fez.

Com emoção, Cuba evita virada do Brasil e vence na VNL masculina

No detalhe

Nos dois primeiros sets, o Brasil ficou perto de fechar as parciais, principalmente na primeira parcial, onde a equipe brasileira teve um set point. Para Maique, os detalhes fizeram a diferença, ainda mais ao encarar seleções fortes, como Cuba.

— O jogo de voleibol é: quem erra menos leva. Isso é um fato. Claro que terão partidas que serão definidas no detalhe, é um erro de ataque, um erro de passe. Até porque tem a outra equipe, além de estar jogando contra nós mesmos, a gente joga contra outras equipes e elas também têm qualidades, assim como nós temos. Então, a gente sabe que hoje o cenário mundial está muito equilibrado, a gente está trabalhando para chegar com o nosso melhor — iniciou Maique

Brasil x Cuba, pela VNL masculina, no Maracanãzinho (foto: VNL)

— Enfim, é aquilo, é o detalhe que faltou, é uma largadinha que a gente deixou de chegar, uma qualidade no levantamento dos caras que poderiam rodar. E também teve muito mérito deles que conseguiram vir na porrada, no saque, a gente conseguiu segurar bem a linha de passe. Mas eles têm um potencial de ataque gigantesco, então é difícil parar a curva. E não é só a nossa seleção, assim como outras seleções — completou.

Início de ciclo

Na sequência, o líbero salientou que o Brasil está no início da temporada e de ciclo rumo a Los Angeles-2028. Além disso, Maique afirmou que irão utilizar a sexta-feira (13), que a Seleção não jogará, para treinar e estudar os próximos oponentes, que serão a Ucrânia e os Estados Unidos.

— A gente está no início da temporada, a gente ainda está conhecendo a seleção deles que têm muitas peças diferentes, assim como a nossa tem. Então, assim, a gente vai estudar, vai continuar estudando, amanhã a gente está de folga, mas a gente vai trabalhar, vai treinar, vai malhar, vai estudar. E o foco é a nossa equipe, é o nosso desenvolvimento, é esquecer o jogo que passou, que sirva de aprendizado, assistir nosso jogo e estudar o que a gente pode fazer diferente no próximo, no que a gente pode evoluir, e é esse o processo — disse Maique.

Entrosamento

Ao fim, o líbero destacou o nível de entrosamento da equipe, que, mesmo com pouca experiência atuando juntos, já demonstra competitividade contra seleções fortes como Cuba e Irã.

— A gente é uma equipe jovem e somos rivais no clube, a grande maioria que ainda joga aqui no Brasil somos rivais. Mas a gente nunca jogou juntos, entendeu? Eu joguei bastante tempo com o Honorato, mas o Adriano ou o Bergman, não. Então a gente está buscando uma identidade. A gente está nesse processo, a gente está com um mês de treinamento, então a gente tem muito o que evoluir e muito o que ganhar nesse entrosamento. Às vezes você está com o cara do lado, olha e já sabe o que cada um vai fazer, já sabe o que cada um vai pegar, então é isso que a gente está buscando — finalizou.