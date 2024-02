O terceiro período, no entanto, foi bem diferente. Supreendentemente, os japoneses conseguiram dar um pequeno susto no Brasil. Depois de a Seleção ampliar para 7 a 0, o Japão marcou quatro gols em sequência, o terceiro sendo um golaço do goleiro Kawai. Nos últimos minutos, a equipe verde-amarela aumentou a vantagem com um belo gol de falta de Catarino e pôde retomar a tranquilidade.