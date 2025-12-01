Gabriel Bortoleto admite 'corrida estagnada' no Catar e projeta Abu Dhabi

Gabriel Bortoleto não teve uma experiência muito empolgante no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1), no último domingo (30). Largando da 19ª posição, ele terminou a corrida em 13º, no que considerou uma disputa "parada". Mesmo assim, o piloto da Sauber registrou alguns aprendizados para a última etapa da temporada.

— Não foi a corrida mais emocionante para mim: não houve muitas ultrapassagens e passei a maior parte dela preso atrás de Lewis [Hamilton]. Assim que ele abriu uma vantagem, não consegui realmente diminuí-la de novo, então minha corrida meio que estagnou a partir daquele ponto. Tive algumas disputas na largada, mas depois disso não aconteceu muita coisa - avaliou.

Bortoleto perdeu posições no grid devido a uma punição por bater em Lance Stroll no GP de Las Vegas. Apesar da frustração, o brasileiro destacou o ritmo que conseguiu imprimir na prova, conquistando seis posições a partir da largada.

— Ainda há algo que podemos tirar do fim de semana e algumas coisas que poderíamos ter melhorado. A punição de Las Vegas obviamente afetou minha corrida hoje, mas nosso ritmo em si foi encorajador. Se tivéssemos largado por volta de P14 (14º lugar), poderíamos ter tido uma chance de ficar entre os dez primeiros. No geral, definitivamente há alguns bons aprendizados para levar para a última corrida da temporada em Abu Dhabi na próxima semana - projetou.

Gabriel Bortoleto largou na 19ª posição (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Como foi o GP do Catar

Max Verstappen superou Oscar Piastri e Lando Norris no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1). A vitória do holandês custou caro para Norris, que terminou em 4º e, se vencesse, poderia ter sido campeão do mundo na etapa. Sem disputa em pista, a corrida foi definida pela estratégia ruim da McLaren, que escolheu parar os seus pilotos tarde. Piastri foi 2º e Sainz completou o pódio.

No campeonato de pilotos, Verstappen passou Piastri. Lando Norris segue líder, mas com uma vantagem bem menor sobre os oponentes. Com isso, a corrida de Abu Dhabi pode ter o entretenimento garantido.

