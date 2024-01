Mackenzie Dern, brasileira que irá substituir Tatiana Suárez no duelo contra Amanda Lemos — devido a uma lesão — no UFC 298, conversou exclusivamente com o Lance! sobre sua preparação e seus objetivos no mundo do MMA. A americana-brasileira, que irá lutar no dia 17 de feveireiro, na Califórnia, Estados Unidos, revelou que está pronta para o combate e que esta oportunidade está sendo um desafio, já que é a primeira vez que aceita uma luta “em cima da hora”.