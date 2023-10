O evento contará com competições de quatro modalidades de luta: boxe, jiu-jitsu, luta livre esportiva e muay thai. Cada uma delas é composta por chaves com centenas de atletas inscritos em busca do sonho de conquistar um lugar no pódio. Para assistir aos combates, basta levar 1kg de alimento não perecível, que serão doados a famílias de crianças e jovens atendidos pela Luta pela Paz na Nova Holanda, uma das 16 favelas da Maré.



Além dos torneios, o evento abrirá espaço para apresentações de artistas do Complexo da Maré, sede da LPP, e show de encerramento. As crianças acompanhadas pelos responsáveis também terão diversas atividades no local, que oferece uma estação com food trucks e diversas opções de alimentação. O Favela Champions é um evento do projeto Maré Unida, que promove o desenvolvimento do potencial de crianças, adolescentes e jovens moradores do Complexo da Maré através de esportes de luta. É realizado pela Luta pela Paz com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, através da Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte do Rio de Janeiro. O evento conta ainda com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e mídia oficial Band e Band News FM.



- O esporte ensina aos jovens disciplina, coragem, autocontrole, estabelecimento de metas e humildade. Muitos atletas atuais campeões mundiais cresceram em comunidades desfavorecidas, onde apenas ir à academia todos os dias é um desafio. O Favela Champions é o primeiro campeonato de boxe e artes marciais do Brasil que destaca a importância de comunidades como o Complexo da Maré, onde nasceu a LPP, e de onde vieram muitos campeões e campeãs, e onde tantos jovens talentosos treinam todos os dias para um futuro melhor dentro e fora do ringue e do tatame - destaca o fundador da Luta pela Paz, o antropólogo e ex-pugilista inglês Luke Dowdney.



A Luta pela Paz trabalha em comunidades afetadas pela desigualdade social e violência, fazendo com que jovens possam se desenvolver, alcançar o melhor de seu potencial e construir uma sociedade mais inclusiva. Fundada e sediada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a entidade está presente em 25 países por meio de suas academias, programa Comunidade Segura e aliança de parceiros treinados com a metodologia criada pela organização.



São 23 anos de atuação, ultrapassando a marca de 250 mil pessoas impactadas em todo o mundo. Multipremiada no cenário internacional, a Luta pela Paz forma atletas e profissionais de diversas áreas no esporte, como treinadores e gestores, impulsionando o ecossistema esportivo nacional. Qualquer pessoa pode contribuir com o trabalho desenvolvido pela instituição por meio do site lutapelapaz.org.



SERVIÇO – FAVELA CHAMPIONS

Data: 29 de outubro (domingo)

Local: Arena Carioca 1, Parque Olímpico

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Horário: Abertura a partir das 9h, com finais a partir das 15h

Ingresso: Entrada gratuita (será arrecadado 1kg de alimento)

Classificação: Livre