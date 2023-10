No domingo (22), a abertura oficial do STU Open Rio será marcada por oficinas de arte, skate e dança, além das Best Tricks. Quando também já será aberto o palco do URB Music Tour, festival que tem agitado as cidades brasileiras junto ao STU, com curadoria musical do DJ Tamenpi. A movimentação nas pistas só começa no dia 25, com as finais do STU On Tour, campeonato que se inicia no digital, com skatistas enviando vídeo para análise de um júri especializado, e termina de forma presencial.