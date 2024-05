Luka Doncic tem exibição fenomenal, e Dallas Mavericks abre 2 a 0 contra o Wolves na NBA

Luka Doncic e Kyrie Irving brilharam no último quarto da partida (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 00:26 • Minnesota (EUA)

Em uma noite fenomenal de Luka Doncic, o Dallas Mavericks venceu o Minnesota Timberwolves de virada, nesta sexta-feira (24), e abriu 2 a 0 na final da Conferência Oeste da NBA. O astro esloveno anotou 32 pontos, 14 assistências e 10 rebotes, além de converter o arremesso que virou a partida para os Mavs nos segundos finais. A franquia de Dallas venceu os dois duelos fora de casa, em Minnesota, e agora volta para o Texas com uma ótima vantagem.

O primeiro tempo da partida foi dominado pelos Wolves. Precisando dar uma resposta depois da derrota em casa no Jogo 1, a equipe entrou com a intesidade pela qual é reconhecida e não permitiu que os Mavs jogassem de forma confortável. Limitando Kyrie Irving a apenas cinco pontos, a franquia de Minnesota terminou e etapa inicial vencendo por 12 pontos de diferença.

O Dallas Mavericks voltou do intervalo com ajustes na defesa e no ataque, venceu o terceiro quarto por cinco pontos e se manteve vivo para o último período, que foi emocionante. Os Mavs conseguiram a dianteira no placar, e as duas equipes passaram a trocar a liderança a cada ataque. A três segundos do fim, Luka Doncic acertou uma cesta de três pontos incrível e deu a vitória por um ponto para o time visitante.

As equipes voltam a se enfrentar neste domingo (26), às 21h (de Brasília), agora no American Airlines Center, em Dallas. O quarto jogo também terá mando dos Mavericks. O quinto, se necessário, acontecerá em Minnesota.