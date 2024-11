Luisa Stefani vira alternate no WTA Finals

Luisa Stefani, número 1 de duplas do Brasil, entrou de última hora como alternate no WTA Finals, torneio com as oito principais duplas do ano. Ela e a parceira Demi Schuurs viajaram de última hora para Riad, na Arábia Saudita.

A paulistana havia terminado mais cedo a temporada por conta de um desconforto no joelho e estava de férias quado recebeu o chamado da WTA após a desistência da dupla americana formada por Bethanie Mattek e Sofia Kenin.

Luisa Stefani e Demi Schuurs aguardam alguma desistência das top 8 que disputam a chave de duplas da competição que começa neste sábado.

— Eu estava de férias, fazendo parte física também e recebi um chamado de última hora para entrar como alternate no WTA Finals. A competição acaba vindo como um bônus. Quando terminar volto para seguir o tratamento no joelho conforme planejado e iniciar a pré-temporada — disse Luisa.

Grupo Verde:

(1) Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko, (3) Hsieh Su-wei/Elise Mertens, (6) Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez e (8) Katerina Siniakova/Taylor Townsend

Grupo Branco:

(2) Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe, (4) Sara Errani/Jasmine Paolini, (5) Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk e (7) Chan Hao-ching/Veronika Kudermetova