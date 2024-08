Luisa Stefani e Schuurs emplacam grande virada e atingem as quartas em Cincinnati

Luisa Stefani e Schuurs em Cincinnati (Foto: Jimmie 48 Photography/WTA)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 15/08/2024 - 17:52 • Cincinnati (EUA)

Com uma grande virada, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs se classificaram, nesta quinta-feira (15), para as quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O evento no piso duro com premiação acima dos US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões).

A dupla da brasileira e da holandesa derrotou as chinesas Yue Yuan e Xiyu Wang por 3/6 7/5 10/1 após 1h39min de duração. Elas perdiam o confronto por 6/3 3/1, empataram por 3 a 3 no segundo set, conseguiram uma quebra no final e dominaram o super tie-break.

Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs comemorando vitória (Foto: WTA)

A dupla buscará vaga na semifinal contra as vencedoras do duelo entre a dupla da chinesa Yafan Wang e da japonesa Moyuki Uchijima e a dupla da neozelandesa Erin Routliffe, atual número 1 do mundo, e da americana Asia Muhammad.