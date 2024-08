Djokovic abre o jogo sobre futuro da carreira após ouro nas Olimpíadas

Novak Djokovic venceu todos os títulos que disputou na carreira (Foto: Carl de Souza / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 16:09 • Belgrado (SER)

Novak Djokovic participou de celebração na Assembleia do governo em Belgrado, capital da Sérvia, na segunda-feira (12). Em entrevista para a imprensa local, o tenista comentou ainda não ter muitos planos para o final do ano. O ouro conquistado nas Olimpíadas de Paris era o único título que faltava na carreira do sérvio.

- Provavelmente pela primeira vez na minha carreira não quero fazer planos ou falar sobre o que vem a seguir porque trabalhei muito duro por essa medalha, por muitos anos - disse o sérvio

Djokovic precisou se recuperar em tempo recorde para as Olimpíadas de Paris. O tenista sofreu uma lesão no menisco do joelho direito na etapa de Roland Garros do circuito mundial. Após a vitória em cima do argentino Francisco Cerúndolo, o sérvio anunciou sua desistência do torneio.

O tenista ainda precisou passar por uma cirurgia para tratar a lesão. O procedimento o obrigou a ficar de fora de Wimbledon, o torneio de maior prestígio do circuito mundial. A ausência seviu também para acelerar a recuperação de Nole para os Jogos de Paris.

- Eu me sacrifiquei muito. Foi uma longa jornada, realmente quero aproveitar o máximo que puder, estar no momento e então pensar no que vai acontecer depois - apontou o sérvio que não jogará em Cincinnati e estará sim no US Open, que começa no dia 26.

Djokovic conquistou seu primeiro ouro em Olimpíadas nos Jogos de Paris (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Djokovic disputará uma exibição contra Grigor Dimitrov na semana da Laver Cup e tudo indica que disputará o Masters 1000 de Xangai, na China, no começo de outubro e na sequência o Masters 1000 de Paris, no final deste mês. Além disso também é esperado que o tenista esteja no ATP World Finals, em novembro.