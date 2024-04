Luisa Baptista recebe alta hospitalar três meses após acidente grave

Luisa foi medalha de ouro no Pan-Americano de 2019 (Foto: Wander Roberto/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 18:53 • São Paulo (SP)

A triatleta Luisa Baptista recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (1), do Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo. A atleta ficou 100 dias internada após sofrer um grave acidente na região de São Carlos, no interior do estado paulista, em dezembro.

No dia 23 de dezembro de 2023, Luisa se preparava para as Olimpíadas de Paris quando foi atropelada por um motociclista sem habilitação. O caso aconteceu na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), no distrito de Santa Eudóxia, enquanto pedalava com outros ciclistas.

A atleta deu entrada no hospital com choque hemorrágico grave e o coração de Luisa parou por oito minutos. Ela não sofreu danos cerebrais, mas teve fraturas em quase todo o lado direito do corpo, com algumas expostas na mão e na perna. Diante de um quadro considerado quase irreversível. Uma máquina conhecida como ECMO, que funciona como um pulmão artificial, ajudou a triatleta a lutar pela vida.

Luisa recebeu atendimento na Santa Casa de São Carlos e no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), e depois foi transferida para o Hospital São Luiz, no Itaim, na Zona Sul da capital paulista.

Luísa Baptista foi campeã pan-americana em Lima, 2019. (Foto: Wagner Araujo)

A atleta representou o Brasil na última edição dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile. Luisa também competiu na edição de 2019 do Pan, em Lima, edição que foi campeã no individual e na categoria mista, além dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com a 32ª posição na disputa individual.

