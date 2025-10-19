Luigi Cini desbanca tricampeão Gui Khury e vence o Mega Park 2025
Curitibano garante título em volta quase perfeita
O skate brasileiro tem um novo campeão no Mega Park. Em uma final emocionante decidida por apenas dois pontos, o curitibano Luigi Cini desbancou o tricampeão Gui Khury e conquistou o título da quarta edição do evento, realizado neste fim de semana na Greenbox, em Campo Largo (PR). O medalhista olímpico Augusto Akio completou o pódio.
A final, que reuniu dez dos melhores skatistas do país (homens e mulheres, sem divisão de gênero), foi decidida no detalhe. Cada atleta teve três descidas, valendo a melhor nota. O anfitrião Gui Khury, que buscava o tetracampeonato, fez uma volta quase perfeita, com direito a dois giros de 900º, e anotou 95 pontos.
No entanto, Luigi Cini estava em um dia inspirado. Com uma apresentação precisa, manobras de alta dificuldade e execução impecável, ele alcançou incríveis 97 pontos em sua melhor volta, garantindo o título. O pódio foi completado por Augusto Akio, com 90 pontos.
O desabafo do campeão do Mega Park 2025
Após a vitória, Luigi Cini falou da importância da família Khury em sua carreira e da amizade com o agora vice-campeão, Gui Khury, a quem chamou de "referência mundial".
— Queria em primeiro lugar agradecer ao Gui, a toda família Khury, sem eles eu não estaria nem andando de skate. Eles mudaram a minha vida […] O Gui é uma referência mundial, e sou muito grato por estar andando com ele todos os dias, evoluindo. Estou muito feliz — disse o campeão.
A competição aconteceu na "Rampa do Gui", uma megarrampa particular construída no quintal da casa da avó de Gui Khury. O local, chamado Greenbox, conta com quatro pistas.
Confira a classificação final do Mega Park 2025:
Luigi Cini (PR) – 97 pontos
Gui Khury (PR) – 95 pontos
Augusto Akio (SP) – 90 pontos
Egotz Bijueska (ESP) – 89 pontos
Vicente Rigobello (SP) – 85 pontos
Rafael Amorim (SP) – 77 pontos
Raicca Ventura (SP) – 68 pontos
Dora Varella (SP) – 58 pontos
Dan Sabino (SP) – 55 pontos
Rony Gomes (SP) – 45 pontos
