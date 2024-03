Lucas Verthein vence com facilidade e está na final do Pré-Olímpico de Remo

Lucas Verthein é o atual campeão Pan-Americano no Remo Skiff (Foto: Satiro Sodré / CBR)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 12:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O brasileiro, Lucas Verthein, manteve vivo o sonho da vaga olímpica em Paris -2024. O atleta venceu com tranquilidade a prova do Single Skiff masculino, com o tempo de 6min48s96. Caso carimbe seu passaporte para as Olimpíadas, será a segunda participação do remador na competição.

O tempo alcançado pelo atleta por pouco não foi o melhor dos seus 12 anos de carreira. Na Copa do Mundo de 2023, em Verase, na Itália, Lucas remou no tempo de 6min48s75. O remador, inclusive, é o principal atleta brasileiro na modalidade atualmente. Verthein foi o único represetante do Brasil em Tóquio, na última edição dos Jogos Olímpicos.

Outros brasileiros também confirmaram suas presenças na final do Pré-Olímpico. Na categoria Double Skiff Peso Leve, Evaldo Morais e Piedro Tuchtenhagen venceram a dupla venezuelana. Tanto Lucas, quanto a dupla brasileira retorna à Lagoa Rodrigo de Freitas no sábado (16), em busca da vaga em Paris. Beatriz Cardoso, na disputa individual, e Antônia Abreu Motta/Isabelle Falck, nas duplas, também garantiram vagas nas decisões de suas categorias.

Lucas Verthein foi campeão Pan-Americano, em Santiago - 2023, nessa mesma categoria. O atleta vive um dos melhores momentos da sua carreira. Além da medalha de ouro no Pan, o remador venceu o Pré-Olímpico de 2021.