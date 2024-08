Lucas Chumbo e Pedro Scooby vencem a sexta edição do Itacoatiara BigWave

Lucas Chumbo e Pedro Scooby no Itacoatiara Big Wave (Foto: Mateus Werneck)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 14:31 • Niterói (RJ)

Lucas Chumbo e Pedro Scooby participaram, nesta quarta-feira (14), da sexta edição do Itacoatiara Big Wave, realizado na Praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. Os surfistas, que eram os nomes mais esperados esse ano, competiram com mais 17 duplas no masculino e foram consagrados os campeões do torneio.

O Itacoatiara Big Wave é uma das principais competições de surfe de ondas grandes no Brasil. A modalidade utilizada é a tow in, na qual os surfistas são rebocados por jet skis até as ondas.

— Nos mantivemos atentos para encontrar as melhores oportunidades de ondas e seguimos nos apoiando em busca de melhorar o nosso desempenho. A parceria com o Scooby foi fundamental para essa vitória. O nosso foco era manter uma atmosfera positiva para trabalhar em sintonia, os dois focados no objetivo comum de alcançar o sucesso na competição. Acredito que a combinação dos nossos talentos individuais e a cooperação estratégica foi essencial para isso — acredita Lucas Chumbo.

— Quando se participa de uma competição em dupla, o trabalho em equipe e confiança são essenciais. Confiar no parceiro não só fortalece o vínculo entre os dois, mas também é um ponto crucial para garantir a segurança durante os momentos críticos — complementa o surfista.

(Foto: Tony D'Andrea/Itacoatiara Big Wave)

A premiação total desta edição foi de R$ 115.000,00, distribuída entre as categorias de times masculinos, melhor performance de time mulher-homem e maior onda de bodyboarding. Surfistas internacionais da Argentina, França, Portugal e Inglaterra também estavam entre os atletas confirmado.