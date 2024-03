Chumbo conquistou dois títulos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 16:54 • São Paulo (SP)

O surfista Lucas Chumbo foi o grande destaque do desafio do Gigantes de Nazaré deste domingo (31). No evento, o ex-BBB foi campeão em duas categorias e, possivelmente, surfou a maior onda da história.

Em Portugal, Chumbo foi o campeão em duas categorias: maior onda surfada e melhor performance. Ao lado de Lucas Fink, único surfista de skimboard em Nazaré, o Chumbinho surfou uma onda de 27,01 metros, a maior do campeonato. Essa onda superou a de Sebastian Steudtner, atual recordista mundial. Contudo, essa medida ainda não é oficial para validação de um recorde, pois a oficial é feita pela WSL e pelo Guinness.

Michelle Des Bouillons surfou uma onda gigante impressionante, alcançando uma altura de 22,05 metros e garantindo o prêmio de maior onda feminina do evento. Além disso, o brasileiro Chumbo foi reconhecido pela sua excelente performance, demonstrando habilidade e destreza ao dominar as poderosas ondas de Nazaré.

O Gigantes de Nazaré deste ano contou com a participação de quatro mulheres: Michelle des Bouillons, Alessandra Marinelli, Joana Andrade e Michaela Fregonese. A disputa pelo título de maior onda do desafio foi acirrada entre Alessandra Marinelli, uma surfista amadora corajosa que encarou as ondas gigantes, e Michelle des Bouillons, a atual campeã do Gigantes. No desfecho da competição, Michelle saiu vitoriosa ao surfar um imponente paredão de 22,05 metros, superando sua concorrente.