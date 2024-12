Brasileira pega onda que seria a maior já surfada por uma mulher

Michelle des Bouillons pode ter surfado a maior onda surfada por uma mulher. A brasileira cruzou o oceano em 24 horas, de Portugal ao Havaí, em busca do swell perfeito, ao lado do namorado e também praticante do esporte Ian Cosenza, no último domingo (22). A dupla realizou o feito no famoso pico de Jaws, na ilha de Maui.

A surfista não soube avaliar com precisão o tamanho da onda surfada, no entanto, acredita que pode ser a nova detentora do recorde feminino em ondas gigantes. O feito atualmente pertence à compatriota Maya Gabeira, que registrou 22,4 metros em Nazaré, Portugal, em 2020.

— Foi uma cena de filme. Todo o perrengue que a gente passou, foram quase 30 horas viajando…Foi tudo muito cansativo, muito caro, mas valeu cada segundo desta jornada, cada centavo gasto, porque posso falar que vivi um sonho surfando esse swell — contou Michelle ao “Ge”.

Michelle des Bouillons e Ian Cosenza em Nazaré, Portugal (Foto: Reprodução)

Como é determinado um recorde de ondas gigantes?

Para confirmar um recorde de ondas gigantes é preciso analisar fotos e vídeos do desempenho do surfista. A altura do atleta é considerada para determinar o tamanho da onda. Além da Michelle, a brasileira Michaela Fregonese, que também surfou no maior paredão da carreira, em Jaws, deve entrar na briga pela marca feminina na onda havaiana.