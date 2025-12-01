Léo Ortiz sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo durante o confronto entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores, ficando afastado dos treinamentos até a semana da decisão. Após o título, em entrevista à GE TV, o zagueiro compartilhou detalhes da conversa que teve com o técnico Filipe Luís antes da final.

- Fiz muitos trabalhos para me colocar à disposição, consegui, não estava nas melhores condições. Hoje tive uma conversa com o Filipe também. Falei que se quisesse que eu começasse não teria problema. Estou pronto, vou dar minha vida até meu pé cair no estádio. Ele disse que tomaria a decisão baseado no que seria melhor. Se eu não jogar e a gente ganhar, para mim é o que importa - disse o defensor em entrevista à GE TV.

Léo Ortiz coloca Flamengo acima da dor

O defensor passou por um período de recuperação intenso para tentar participar da final continental. Ele sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo durante o confronto contra o Racing pela semifinal da competição, ficando afastado dos treinamentos até a semana decisiva. Apesar do esforço para estar disponível, o técnico Filipe Luís optou por mantê-lo no banco de reservas.

O zagueiro foi titular em 10 partidas da campanha do Flamengo na Libertadores. Na final, sua ausência foi compensada pela atuação de Danilo, que marcou o gol do título aos 22 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Arrascaeta.

Este título foi a quarta conquista da Libertadores do Flamengo e o quinto troféu de Léo Ortiz pelo clube carioca. Além da competição continental, o zagueiro já conquistou a Copa do Brasil em 2024, a Supercopa em 2025 e o Campeonato Carioca nas edições de 2024 e 2025.

