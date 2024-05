Red Bull assume ameaça e se preocupa com confiança de Pérez em 2024: ‘Não pode cair’

Pérez sofreu forte acidente em Mônaco (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/05/2024 - 15:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A forte batida na primeira volta do GP de Mônaco acabou tirando de Sergio Pérez a chance de marcar alguns pontos, mas a Red Bull já ligou o sinal de alerta quanto à performance do mexicano em classificações. Christian Horner admitiu que a ameaça de Ferrari e McLaren é real, portanto os taurinos precisam contar com Pérez confiante para o resto da temporada 2024 da Fórmula 1.

Em Monte Carlo, Checo não conseguiu sequer passar do Q1 e culpou o intenso tráfego na travada pista. Em Ímola, contudo, Pérez também ficou de fora do Q3, largando em 11º e cruzando a linha de chegada apenas na oitava posição.

Só que a vida da Red Bull não é mais a mesma desde Miami, etapa que marcou a primeira vitória de Lando Norris na categoria. Na ocasião, Verstappen foi segundo, enquanto Pérez ficou em quarto. No GP da Emília-Romanha, o neerlandês ainda viu os pneus se acabarem nas voltas finais e por muito pouco não perdeu a vitória para o #4 da McLaren, pois a diferença foi de apenas 0s7.

Das oito etapas disputadas até aqui, são cinco vitórias de Max, uma de Carlos Sainz, uma de Norris e uma de Charles Leclerc, mas a falta de consistência de Pérez é o que preocupa Horner, já que a Ferrari surge a apenas 24 pontos de distância no Mundial de Construtores.

- Este fim de semana foi muito brutal para ele - avaliou o chefe da Red Bull à imprensa após a corrida monegasca.

- Precisamos ter certeza de que ambos os carros marcarão pontos, porque não podemos descartar a ameaça de Ferrari e McLaren nos dois campeonatos - alertou.

Ao ser questionado sobre o papel da equipe austríaca para ajudar Pérez a se recuperar, Horner respondeu.

- Nas primeiras seis corridas, Checo foi muito forte, classificando-se na primeira fila, terminando em segundo e terceiro e pontuando muito bem. Só precisamos trazê-lo de volta a esse nível de confiança e não ver uma queda - concluiu.

(Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

A Red Bull soma 276 pontos contra 252 da Ferrari. McLaren vem em terceiro, com 184. No de Pilotos, Verstappen tem 169 e leva 31 de Vantagem sobre Leclerc. Norris é o terceiro, com 113, enquanto Pérez é somente quinto, com 107.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.