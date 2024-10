F1: substituto de Hamilton no TL1 do GP da Cidade do México é definido

Depois de uma estreia promissora que terminou em batida, Andrea Kimi Antonelli já tem data marcada para voltar a uma atividade na Fórmula 1. Nesta quarta-feira (23), a Mercedes anunciou que o italiano vai ocupar o lugar de Lewis Hamilton no carro da equipe durante o primeiro treino livre do GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, que será realizado neste fim de semana.

A única experiência de Antonelli em um fim de semana de Fórmula 1 aconteceu no GP da Itália, em Monza. Depois de uma primeira volta muito promissora, o italiano forçou demais tentando melhorar o tempo e bateu com força na Parabolica, danificando o monoposto de George Russell. A participação durou cerca de 10 minutos.

- Estou ansioso para pilotar no TL1 e fazer minha parte em ajudar o time a ter um bom início no fim de semana. É um novo circuito para mim, um que tenho me preparado muito para estar. A altitude faz com que ele seja único, e é um desafio que estou animado para participar - disse.

- Quero agradecer à equipe por me dar essa oportunidade de contribuir - finalizou Antonelli, que se prepara para assumir o posto de titular com a saída de Hamilton para a Ferrari em 2025.

Andrea Antonelli substituirá Hamilton no TL1 do GP do México (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Como foi anunciado pela Mercedes logo após a batida em Monza, esta também vai ser a primeira atividade de Antonelli após a confirmação de que será o substituto de Hamilton — algo que levou meses para ser oficializado. Daqui até o fim da temporada, o britânico se prepara para fazer as últimas cinco corridas com as Flechas de Prata antes da mudança para Maranello.

A Fórmula 1 volta às pistas já neste fim de semana, entre os dias 25 e 27 de outubro, para o GP do México, na Cidade do México.