Lebron James crava nova joia como futura estrela do basquete mundial

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 05/04/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Astro do Lakers e um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, LeBron James disparou elogios a Caitlin Clark, a nova estrela do basquete e que tem impressionado os fãs e a imprensa. O King declarou, após a vitória sobre o Wizards na última quinta-feira (4) que assiste as ligas universitárias e, principalmente, quando Clark está em quadra.

- Iowa é um bom time. Mas é claro que todos sentamos em frente à TV para assistir por conta de uma atleta como Caitlin Clark. O potencial que ela tem é especial. Então, isso atrai a sua atenção. Podemos citar, por exemplo, o caso de Zach Edey (provável escolha de primeira rodada do Draft da NBA em 2024) em Purdue. Você assiste esses jogos pelo potencial que jogadores como esses têm. Eu gosto muito - disse James.

O astro também destacou o jogo como um todo e não escondeu a admiração pela competitividade que o basquete universitário vem apresentando.

- Eu gostei muito do que vi. As garotas estavam jogando do jeito certo. Senti um clima muito legal. Cortes para a cesta, movimentação de bola. Todas se doaram muito na defesa, se atirando em bolas perdidas. Portanto, gostei de assistir. Existem times masculinos que também fazem isso, e tudo se torna muito bom - acrescentou.

Caitlin Clark em ação no basquete universitário (Foto: ANDY LYONS / AFP)

Apesar disso, para o King, Clark é um talento nato e único, que nenhum outro chega perto até o momento.

- Mas talentos como ela são únicos. Eles atraem mais audiência para uma partida como essa. Acredito que ela é uma superestrela melhor do que muitos caras que vão entrar na NBA - completou.

Caitlin Clark deve participar do draft da WNBA, o principal torneio de basquete feminino no mundo.