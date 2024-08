LeBron James coloca imagem ao lado de astros da NBA como foto de perfil nas redes sociais; veja

Lebron James em ação pelos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 15:04 • Rio de Janeiro

LeBron James mudou a foto de perfil nas redes sociais após a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Para celebrar o feito, o jogador trocou a imagem anterior por uma ao lado dos astros da NBA Stephen Curry e Kevin Durant, peças fundamentais na conquista dos Estados Unidos.

O título olímpico aconteceu no último sábado (10) contra a França na decisão do basquete masculino. Com a liderança dos três atletas, os Estados Unidos derrotaram a equipe francesa por 98 a 87. Na partida, o armador do Golden State Warriors foi quem assumiu o protagonismo ao marcar 24 pontos e ser o atleta estadunidense com mais pontos na final. Durant e LeBron vieram logo atrás com respectivamente 15 e 14 pontos.

A nova imagem de perfil do maior nome recente do basquete mundial mostra a união dos três atletas na conquista olímpica. No registro, os três aparecem lado a lado com a medalha de ouro em mãos para celebrar o título. Confira a nova foto de perfil de LeBron James abaixo:

Nova foto de LeBron James nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Após a conquista do ouro nas Olimpíadas de Paris, os três jogadores agora se preparam para voltar a serem rivais em quadra. A temporada da NBA está prevista para começar no dia 22 de outubro. LeBron James defenderá o Los Angeles Lakers, enquanto Sthepen Curry e Kevin Durant estão respectivamente no Golden State Warriors e Phoenix Suns.