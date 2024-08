Esta será a quarta pole de Lando Norris na Fórmula 1. (Foto: JOHN THYS / AFP)







Publicada em 24/08/2024

A pergunta que embala o começo da segunda parte da temporada 2024 da Fórmula 1 é simples e clara: quem é que vai parar a McLaren? A classificação do GP da Holanda, realizada neste sábado (24), mostrou o tamanho da força que os carros da scuderia demonstram no momento. Lando Norris voou e afastou mais uma volta lançada impressionante de Max Verstappen para garantir a pole em Zandvoort.

Foi em grande estilo. Norris virou um impressionante 1miin09s673 e colocou 0s356 de frente para o melhor esforço de Verstappen. Os dois, então, voltam a se encontrar imediatamente na pista após os episódios da primeira parte do ano. É a quarta posição de honra para Lando na F1.

Oscar Piastri e George Russell formam a segunda fila, enquanto Sergio Pérez e Charles Leclerc, Fernando Alonso e Alexander Albon e Lance Stroll e Pierre Gasly completam as filas seguintes. Carlos Sainz e Lewis Hamilton só vêm depois, fora do top-10 após eliminações precoces no Q2. Logan Sargeant, após acidente no último treino livre, não foi à pista e larga no 20º posto.

A prova do GP da Holanda será neste domingo (25). O s pilotos disputam a corrida em Zandvoort também a partir das 10h, no horário de Brasília.

Lando Norris largará na primeira posição no GP fa Holanda (Foto: Patrick Post / AFP)

Confira como foi a classificação para o GP da Holanda:

Na sequência de um terceiro e último treino livre que teve apenas 17 minutos de bandeira verde, a classificação chegava para a F1 mostrar qual o estado das coisas após as férias de verão europeu. A possibilidade de chuva ao longo da atividade era de 40%, enquanto a temperatura ambiente era de 25°C. Com céu predominantemente nublado, o asfalto subia somente para 32°C.

Havia uma dúvida no ar quanto ao número de carros que participaria da formação de grid. Logan Sargeant, causador do violento acidente que mutilou o TL3, era dúvida, mas a Williams começava a sessão ainda tentando fazer o carro se recuperar.

Q1 – Pérez lidera, mas sai irritado por ter usado pneu demais

Apesar de haver umidade na pista pelo dia bastante chuvoso desde as primeiras horas, a situação era razoável o bastante para que todo mundo começasse a atividade já com pneus slick. Os macios eram a ordem logo de cara, quando Nico Hülkenberg foi o primeiro a tomar a pista e a anotar tempo cronometrado.

A Ferrari também não tinha tempo a perder, uma vez que Carlos Sainz quase não andou no TL2 e Charles Leclerc ficou sem usar pneu macio no TL1. Ambos entraram rapidamente, mas a pista encheu. Na comparação aos demais, dava para notar as dificuldades ferraristas na pista neerlandesa.

Enquanto isso, Lewis Hamilton tomava a dianteira já de cara. Max Verstappen virou a primeira volta veloz apenas na terceira posição. Se Hamilton ia bem, George Russell fazia volta lenta e reclamava da aderência do carro. Inclusive aproveitou para retornar aos boxes.

Outro que ficava bem longe era Sergio Pérez, sempre fora do top-10 e ainda se envolveu numa investigação de bloqueio que também tinha Hamilton no meio. De qualquer forma, seria investigada depois da atividade e passível de multa para um dos dois.

Conforme os minutos finais se aproximavam, estava claro que a Williams não conseguiria colocar o carro de Sargeant na pista. Assim, apenas mais quatro pilotos seriam eliminados.

Mas quem? Com 1 minuto para o fim, Sainz e Pérez estavam entre os ameaçados, inclusive dentro da zona de eliminação. Hamilton, que ainda liderava, nem se preocupou em nova volta rápida e foi superado por aqueles que buscavam alguma coisa. Leclerc foi um deles, bem como Sainz, deixando ameaça para trás. Russell acertou o tempo, enquanto Pérez, ao fim e a cabo, também escapou direto para a dianteira.

Feliz? No rádio da Red Bull, Pérez estava irritadíssimo e chamou de “desperdício de jogo de pneus”, por ter usado o segundo jogo de macios na atividade. De qualquer maneira, Pérez teve Russell, Sainz, Leclerc, Hamilton, Lando Norris, Verstappen, Fernando Alonso, Alexander Albon e Lance Stroll ao lado no top-10, com Oscar Piastri em 11º. A eliminação ficou para Daniel Ricciardo, na 16ª colocação. Atrás dele, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Ocon saiu esbravejando com a Alpine no rádio. Segundo ele, “o carro está horrível desde o começo do fim de semana”.

Q2 – Sainz e Hamilton ficam pelo caminho de maneira surpreendente

Assim como no Q1, a sessão começou com as Ferrari tomando a pista de cara e recebendo a companhia de Hülkenberg. Desta feita, porém, quem correu para a dianteira foi a dupla da McLaren, bem calminha na primeira parte da tomada de tempos. Norris virou 1min10s496, enquanto Piastri foi apenas 0s009 mais lento.

A rodada de voltas entregava a Mercedes ainda bem próxima. Russell estava 0s056 atrás do líder, enquanto Verstappen e Hamilton apareciam em sequência, mas já um pouco mais distantes no relógio.

Na preparação de ajustes nos boxes para as voltas derradeiras, tudo dentro do esperado: as equipes favoritas colocavam os carros dentro da zona de classificação, enquanto Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Hülkenberg e Albon apareciam na zona de eliminação.

Mas as voltas começaram a sair. Albon e Gasly foram muito bem, respectivamente, com Williams e Alpine e criaram um enorme problema. Sainz, por sua vez, reclamou que Hülkenberg “não foi muito generoso” no meio do tráfego durante a última volta rápida. Hamilton foi outro que não conseguiu melhorar a volta. Resultado: ambos eliminados.

Norris e Piastri lideraram a carga, enquanto Russell, Stroll, Pérez, Leclerc, Albon, Verstappen, Gasly e Alonso completaram o top-10.

Sainz, com isso, larga no 11º lugar, seguido por Hamilton. Tsunoda, Hülkenberg e Magnussen saem nas posições 13, 14 e 15.

Lando Norris garantiu a quarta pole position na Fórmula 1 (Foto: Simon Wohlfahrt / AFP)

Q3 – Norris mostra que McLaren dá as cartas e faz pole

Sem tempo a perder, para não correr risco da chuva chegar e deixar a pista tremendamente mais lenta, fila no pit-lane para o começo da fase final. O que ficou evidente era a força da McLaren, uma vez que Norris anotou tempo impressionante de 1min10s074. Piastri acompanhava, mas fora do mesmo décimo.

A primeira rodada de voltas velozes ainda contava com Verstappen na terceira posição e bem perto, 0s148 atrás de Norris, tirando tudo do carro. Tanto que deu uma pancada na zebra da curva 13 e até pediu que a Red Bull verificasse de havia dano no assoalho.

Russell, Leclerc, Stroll e Gasly vinham em seguida. Pérez e Albon, que usaram mais jogos de pneus macios ao longo da atividade, guardavam a última possibilidade para os minutos finais.

A última sequência de voltas teve novo esforço hercúleo de Verstappen para compensar as limitações do carro. O tricampeão fez o suficiente para assumir a dianteira, mas por pouco tempo. Norris voou, andou abaixo de 1min10s e colocou 0s3 de diferença. Mais uma pole do piloto da McLaren em 2024.

Fórmula 1 2024, GP da Holanda, Zandvoort, grid de largada: