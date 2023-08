O Padel é disputado entre duas duplas, com raquetes e uma bola igual à usada no tênis. A quadra tem piso de grama sintética, mas é menor do que a de Tênis, com 20 metros de comprimento e 10 de largura. Possui paredes nos fundos e nas laterais. Há uma interação as paredes, sendo um dos principais diferenciais do esporte, já que elas recolocam a bola no jogo, fazendo cada ponto ser disputado com muito dinamismo e emoção.