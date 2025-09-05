Lance! Olímpico: Miguel Hidalgo é esperança de ouro no triatlo em LA 2028

O ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028 já começou. Por isso, o Lance! traz, toda sexta-feira, um perfil com atletas promissores, apresentando nomes que podem brilhar ao longo dos próximos anos. Nesta semana, o destaque é o triatleta Miguel Hidalgo, uma das chances mais sólidas de medalha nos Jogos de Los Angeles 2028.

Aos 25 anos, Miguel já deixou o status de promessa para se tornar uma realidade no cenário mundial da modalidade. Depois de se destacar nas competições de base, com os títulos do Brasileiro e Sul-Americano Júnior, em 2018, e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali 2021, o triatleta subiu ao lugar mais alto do pódio no Pan de Santiago 2023, e fez história em Paris 2024.

Início da trajetória

Natural de Salto, no interior de São Paulo, Miguel Hidalgo teve seu primeiro contato com a modalidade ainda na infância, acompanhando o pai, que participava de provas amadoras. Ele ainda chegou a dividir as atenções com a natação, mas acabou escolhendo o triatlo.

Miguel Hidalgo conquistou melhor resultado do triatlo brasileiro em Paris (Foto: Miriam Jeske/COB)

Resultados históricos

Em sua estreia olímpica, nos Jogos de Paris 2024, Miguel Hidalgo fez o melhor resultado de um brasileiro na história, com o 10º lugar. Bastante competitivo, ele não ficou satisfeito com o desempenho e deu uma declaração que repercutiu bastante, ao dizer que "ninguém lembra do quarto em diante". Desde então, porém, vem consolidando sua posição na elite do triatlo.

Atual vice-líder do ranking mundial, o paulista subiu ao pódio três vezes nesta temporada pela Série Mundial de Triatlo. Em maio, Miguel conquistou o ouro inédito na etapa de de Alghere, na Itália. Neste ano, ele também conquistou a medalha de bronze nas etapas de Yokohama, no Japão, e na Riviera francesa.

Aos poucos, o brasileiro vai se consolidando como um dos principais nomes da modalidade no cenário mundial, medindo forças com os melhores triatletas da atualidade. Ao lado de Miguel Hidalgo, o australiano Matthew Hauser e o português Vasco Vilaça têm dominado a temporada e a tendência é de que protagonizem disputas interessantes até Los Angeles.

