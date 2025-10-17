A primeira rodada do segundo split da Kings League Brasil aconteceu nesta sexta-feira (17) e foi marcada por placares elásticos e uma disputa eletrizante decidida nos pênaltis. Funkbol Clube, Loud e Furia não tomaram conhecimento dos adversários e aplicaram goleadas, enquanto Luan Mestre, Lipão e Ryan Soares brilharam com três ou mais gols cada.

A noite também foi marcada por um feito inédito: Nyvi Estephan, presidente do Nyvelados FC, balançou as redes e se tornou a primeira presidente mulher a marcar um gol na história desta liga impressionante, a Kings League.

Nyvi se tornou a primeira presidente mulher a marcar um gol na Kings League Brasil (Foto: Divulgação)

O momento histórico aconteceu no grande jogo da noite, entre Nyvelados FC e Dendele FC. Em uma partida eletrizante, as equipes empataram em 4 a 4 no tempo normal. Pelo Nyvelados, Douglas Doth, Jorginho Fernandes, Vini Alexandre e a própria Nyvi Estephan marcaram. Canhoto, Lucas Hector, Luquet4 (de pênalti) e Gabriel Mendes Alves fizeram os gols do Dendele. Na decisão por pênaltis, o Nyvelados de Nyvi levou a melhor, vencendo por 4 a 3 e garantindo o ponto extra na primeira rodada da Kings League.

Veja como foram os outros jogos da primeira rodada da Kings League Brasil

O Funkbol Clube promoveu um verdadeiro atropelo contra o Fluxo FC, vencendo por 8 a 3. O grande nome da partida foi Luan Mestre, que estava imparável e marcou cinco gols (dois deles de pênalti). Bruno Dos Santos (duas vezes) e Willian de Jesus completaram o placar. Pelo Fluxo, Helber Júnior Gomes (duas vezes) e Cerol (de pênalti) diminuíram.

Na sequência, a Loud SC aplicou outra goleada, fazendo 7 a 1 no FC Real Elite. Apesar de Well Rodrigues ter aberto o placar para o Real Elite logo aos 2 minutos, a Loud respondeu com força total. Ryan Soares foi o destaque com um 'hat-trick' (um de pênalti), acompanhado por Gabriel Tota (duas vezes), Daniel Shiraishi e Felipe Viana.

A noite de placares elásticos continuou com o Furia FC vencendo o Desimpedidos por 6 a 1. Lipão foi o artilheiro do jogo com três gols. Victor Hugo Da Silva, Cris Guedes (de pênalti) e Leleti também deixaram suas marcas para o Furia. Luisinho Alves fez o gol de honra do Desimpedidos.

Lipão faz 3 gols e Furia vence na primeira rodada da Kings League Brasil (Foto: Divulgação)

Fechando a rodada, o G3X FC superou o Capim FC por 4 a 2. Kelvin Oliveira (duas vezes), Gaules (de pênalti) e um gol contra de Lucas Taba garantiram a vitória para o time de Gaules. Marcelinho Junior e Marcos Niniu (de pênalti) descontaram para o Capim, encerrando o dia da Kings League com muitas emoções.