Fluxo traça meta para o 2º split da Kings League e sonha com final no Allianz Parque

O Fluxo, uma das equipes protagonistas da Kings League Brasil, está com foco total no segundo split da competição. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o diretor de operções, Alex Watanabe e o jogador Helber Junior detalharam as expectativas da equipe, elogiaram as mudanças no regulamento e analisaram o crescimento exponencial da liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Helber é um dos principais nomes do Fluxo para o segundo split da Kings League Brasil (Foto: Victor Aznar/Quality Sport Images)

O peso dos gigantes: De Neymar a Nobru e Cerol

Um dos pilares da Kings League é a fusão entre o futebol tradicional e o universo do entretenimento digital. Helber descreveu a presença de nomes como Neymar, Kaká e Ronaldo como — única e essencial para a liga —, proporcionando uma — experiência de sonho — para os atletas da Kings League.

Alex Watanabe complementou com a visão de gestão, explicando como esses ídolos impulsionam o negócio da Kings League. — Esses nomes gigantes impactam positivamente o alcance, engajamento e branding da liga — disse, ressaltando a singularidade de ter figuras como Piqué e Ronaldo atuando como "chefes".

continua após a publicidade

No Fluxo, essa influência vem de perto, com os presidentes Nobru e Cerol. — A convivência com eles nos treinos e jogos faz muita diferença — enfatizou Helber. O diretor Alex Watanabe confirmou que, embora o processo de entrada na liga tenha exigido — muito relacionamento e a demonstração da relevância e sustentabilidade financeira — da organização, a visibilidade dos presidentes é — crucial para atrair jogadores.

O talento do Brasil contra a Europa

Após a experiência no Mundial na França, a comparação entre o nível de jogo brasileiro e o europeu tornou-se inevitável. Helber, no entanto, minimizou a distância. — A discrepância não é tão grande — analisou, particularmente no contexto da Kings League.

continua após a publicidade

Segundo o jogador, embora os times europeus se destaquem na preparação física, os brasileiros levam vantagem no talento puro. — Os brasileiros são superiores em termos de futebol e talento inato — afirmou.

Metas, expansão e o sonho de chegar à final da Kings League

Com a experiência adquirida e um elenco reformulado, mas que Alex considera — tão forte quanto o do primeiro split —, o objetivo é claro: — O objetivo da equipe Fluxo é ser campeão do segundo split da Kings Cup — cravou Helber.

Olhando para o futuro da liga, o diretor Alex Watanabe vê um grande potencial de crescimento na Kings League. Questionado sobre uma possível parceria com o Campeonato Brasileiro, Watanabe foi otimista: — Aumentaria a audiência vejo isso como um caminho possível e legal para aproximar os esportes da Kings League.

O sonho dos jogadores é atuar nos grandes templos do futebol. Helber, que já teve a experiência de jogar uma final de várzea no Allianz Parque, espera repetir a dose. — Pisar em um gramado tão significativo é uma sensação única. Esperamos fazer uma final no Allianz Parque para entrar para a história como campeões da Kings League — finalizou.