Kyrie Irving chega à marca negativa impressionante contra o Boston Celtics

Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro

O maior rival do Boston Celtics nos úlitmos anos, Kyrie Irving, não possui um bom retrospecto recente contra o time do Leste. Com a derrota no Jogo 2 da série, o armador chegou a 12 jogos sem vencer o time de Jayson Tatum e companhia. O último triunfo foi em junho de 2021, ainda pelo Brooklyn Nets.

Na ocasião, o Boston Celtics encarava o Brooklyn Nets de Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, pela primeira rodada dos playoffs. O "Big 3" fez valer seu investimento e, naquela série, e superou o maior campeão da NBA por 4 a 1. No jogo derradeiro, Irving terminou a partida com 25 pontos - foi o segundo maior pontuador da equipe.

Mas, de lá para cá, o armador não conseguiu mais superar o time celta. Foram 12 jogos, com a camisa do Nets e do Mavericks, que o Irving foi superado pelo Celtics. A grande marca desses confrontos foi a troca de provocações entre o jogador e a franquia. A sequência negativa, inclusive, teve início após o jogador pisar, intencionalmente, no escudo celta em pleno TD Garden.

Nos enfrentamentos mais recentes, pelas finais da NBA da atual temporada, Kyrie foi recebido com hostilidade pelos torcedores rivais. Os dois primeiros jogos entre Dallas e Boston na série tiveram vaias entoadas pelo público de quase 20 mil pessoas no ginásio do Celtics.

A sequência da decisão da NBA chega à Dallas com a equipe da casa precisando vencer se quiser continuar viva na briga pelo troféu. O próximo jogo será quarta-feira (12), às 21h30 - no horário de Brasília.