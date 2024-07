Alcaraz vira contra Medvedev e buscará o bicampeonato em Wimbledon

Alcaraz comemora vitória contra Medvedev (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 12/07/2024 - 13:04 • Londres (ING)

Atual campeão de Wimbledon, o espanhol Carlos Alcaraz, 3º do ranking do tênis masculino da ATP, precisou buscar uma virada contra o russo Daniil Medvedev, 5º, nesta sexta-feira (12), para se garantir na grande final.

O natural de Murcia precisou de 2h55min para fechar o placar em 6/7 (7/1), 6/3, 6/4 e 6/4 na quadra central lotada do All Englanf Club. O espanhol pode reeditar a grande final de Wimbledon 2023 contra o sérvio Novak Djokovic, 2º da ATP, que encara na outra semifinal o italiano Lorenzo Musetti, 25º. Nole é heptacampeão do torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O pupilo de Juan Carlos Ferrero busca neste domingo, a partir das 10h (de Brasília), ser, aos 21 anos e 71 dias, o mais jovem tenista a defender o título de Wimbledon desde Boris Becker, que conquistou o bicampeonato de Wimbledon, em 1986, aos 19 anos.

Ele ainda tenta outro feito, o de ser o sexto jogador na história a ganhar Roland Garros e Wimbledon em uma mesma temporada.

Ele jogará sua quarta final de Grand Slam e até agora não sabe o que é perder.

➡️ Krejcikova conquista virada sobre Rybakina e vai à final em Wimbledon

O jogo

O primeiro set foi marcado por excelentes saques e devoluções agressivas do russo, que viu o espanhol ter muitas dificuldades de encaixar seu primeiro serviço e buscar variar jogadas conforme lhe era gesticulado pelo treinador Juan Carlos Ferrero. Assim, o russo foi dominando seus games de saque, quebrou de zero no 4º game, mas tomou a devolução na sequência ao chamar o espanhol para a rede. Depois, devolveu e trabalhou com forehand para nova quebra no 6º game. Sacando para o set, viu o espanhol arriscar e devolver a quebra no 9º game

No intervalo do 9º game, Medvedev acabou ofendendo a árbitra de cadeira, que havia marcado um "quique" duplo de uma bola no game anterior e foi punido por conduta antidesportiva com uma advertência.

No segundo set, o espanhol passou a dominar, conquistou uma quebra cedo e não mais perdeu a dianteira. No terceiro, foi semelhante. No quarto, a quebra veio mais para o final da parcial, ele abriu 5 a 3, ficou perto do match-point, mas Medvedev defendeu bem o seu serviço. Só que, depois, o espanhol sacou bem para concluir.