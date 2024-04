Kamilla Cardoso na final da NCAA: onde assistir e horário

Kamilla em ação pelo South Carolina (Foto: ANDY LYONS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Kamilla Cardoso está na final do basquete universitário, a NCAA. A brasileira, que representa South Carolina Gamecoks, passou por NC State Wolfpack na sexta-feira (5) e irá enfrentar o Iowa Hawkeyes, da sensação deste college, Caitlin Clark. O jogo será realizado neste domingo (7), às 16h (Horário de Brasília), com transmissão do streaming Star + e da ESPN 3.

A partida tem tudo para ser cheia de emoções, já que coloca os dois destaques da temporada frente a frente. As jogadoras estão cotadas para estarem no top 4 do Draft da WNBA.

(Foto: Steph Chambers/AFP)

Caitlin, deverá ser a primeira escolha geral, e a pivô brasileira, aparece muito bem cotada para sair entre as posições três e quatro.