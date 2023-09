Convidada do podcast 'Mundo da Luta edição #251', do 'GE', Juliana Velasquez abriu o jogo e revelou que as duas únicas derrotas da carreira trouxeram um autoconhecimento intenso e deixaram mais lições positivas do que negativas - no profissional e pessoal. A lutadora se descobriu orgulhosa ao alimentar diariamente o interesse em recuperar o cinturão em uma possível trilogia com a algoz Liz Carmouche.