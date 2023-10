O Brasil contará com uma equipe de 13 atletas divididos entre sete categorias do masculino e seis no feminino. A delegação que embarcou para Santiago tem alguns nomes mais conhecidos no boxe, por conta da participação nas Olímpiadas. São eles o Abner Teixeira - bronze em Tóquio 2020, Keno Marley - ficou à uma vitória do bronze em Tóquio 2020, além de Jucielen Romeu - ficou a uma vitória do bronze e Beatriz Ferreira - prata em Tóquio 2020.