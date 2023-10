"Desde pequena eu sou a maior fã de esportes e hoje em dia mais ainda despois de ter participado do Pan de Lima (2019) e ter conquistado o bronze nas Olimpíadas de Tóquio (2021). Então, participar do Time Brasil e carregar essa bandeira ao lado de tantos atletas, que eu cresci me inspirando e assistindo e continuo me inspirando é uma grande honra. Nada se compara", ressaltou.