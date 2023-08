As competições acontecerão em 17 instalações esportivas da cidade. Neste ano, as novidades serão as entradas de águas abertas, esgrima, tiro com arco e triatlo no programa esportivo, que se juntarão a outras 14 modalidades do programa esportivo dos Jogos da Juventude. O atletismo também terá pela primeira vez provas de marcha atlética. Assim, o programa terá águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, voleibol e wrestling.