O Lance! encara essa parceria como uma oportunidade de estabelecer um legado tanto para o esporte quanto para o público.



- Foi uma construção feita à muitas mãos, pois envolveu diferentes times do Lance! e as áreas de Marketing e Conteúdo do COB. Buscamos estruturar uma parceria que pudesse potencializar ambos os lados, unindo toda a força da nossa audiência à relevância do COB para produzir conteúdos especiais com objetivo de disseminar os esportes e atletas olímpicos e oferecer oportunidades de grande visibilidade aos seus patrocinadores - explica Fernanda Herz, Gerente de Parcerias Estratégicas do Lance!.



Com uma nova identidade e posicionamento, o Lance! se renova para intensificar as histórias de todos aqueles envolvidos no mundo do esporte.



